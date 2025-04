Alla vigilia della gara contro il Genoa, il tecnico del Como Cesc Fabregas torna a parlare in conferenza stampa dell'argentino Nico Paz, autentica pepita scovata dal club lariano: "È puro talento individuale. Quando recuperiamo palla, quello è il nostro momento, in cui proviamo a giocare verticali per attaccare e questo si può allenare. Poi c’è il talento, che uno ha o non ha. Lui ce l'ha e non lo scopriamo oggi", afferma il tecnico iberico.

Che poi spiega come veda nel ragazzo delle potenzialità enormi: "Io sono pesante con lui: deve fare giocate così ogni partita, per ambire al massimo livello possibile. Ossia diventare un giocatore da Champions e importante per l'Argentina. L'allenatore è importante, ma le partite le vincono i giocatori".

