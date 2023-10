E' tutto un altro Alexis Sanchez quello che si è presentato nel ritiro della Nazionale cilena con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nella seconda finestra internazionale FIFA che prevede per la Roja gli impegni con Perù e Venezuela sulla strada per il Mondiale 2026. Se a settembre l'interista era arrivato con zero minuti giocati nel club e con una condizione fisica approssimativa visti i mesi di inattività estivi, ora può perlomeno dare una mano concreta ai compagni già da venerdì. Come sottolineato dal ct Eduardo Berizzo in conferenza stampa: "A settembre arrivava da un periodo di inattività, aveva dovuto anche svolgere delle visite mediche. Oggi è già nella dinamica di squadra, ha una forma fisica diversa. Questa cosa non può che farci piacere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!