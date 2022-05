Anche ai microfoni di Inter TV , Cristian Chivu esprime la sua soddisfazione per la conquista del titolo Primavera: "Sono felice per i ragazzi, coi 2003 abbiamo iniziato un percorso insieme tre anni fa. Poi ci sono stati la pandemia e un campionato perso in semifinale con l'Under 18 ma ci abbiamo sempre creduto. Oggi i ragazzi potevano scrivere la storia e lo hanno fatto, sono contento per loro".

Questo gruppo dimostra di avere sempre carattere.

"Sì, nei momenti difficili abbiamo tirato fuori qualcosa in più. Siamo stati bravi a mantenere la serenità, poi i subentrati hanno sempre dato qualcosa in più. La cosa che mi rende felice è che abbiamo chiuso con due 2005 in campo che hanno fatto una partita straordinaria, questo mi dà fiducia anche per il futuro. Non sono stati due anni facili per i ragazzi, sono felice per loro. Voglio fare i complimenti alla società, il settore giovanile dell'Inter dimostra sempre di lavorare alla grande. Sono venuti a vederci e ci hanno dato qualcosa in più. E' bello che si prendano cura dei ragazzi perché sono il futuro".

