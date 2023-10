È il francese François Letexier l'arbitro designato dalla UEFA per dirigere Inter-Salisburgo, match valido per la terza giornata del Gruppo D di Champions League in programma martedì alle 18.45 a San Siro. Gli assistenti saranno Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, con Jérémy Stinat nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR spazio a Jérome Brisard, coadiuvato da Benoit Millot.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!