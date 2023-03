È Szymon Marciniak l'arbitro scelto dalla UEFA per dirigere l'ottavo di finale tra Porto e Inter, in programma martedì sera in terra portoghese. Il fischietto polacco avrà come assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, con Pawel Raczkowski nelle vesti di quarto uomo. Il VAR è affidato a Tomasz Kwiatkowski, con Bartosz Frankowski come collaboratore.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!