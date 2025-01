Il prossimo appuntamento annotato sull'agenda degli impegni dell'Inter è fissato sul calendario per mercoledì 22 gennaio alle ore 21:00, quando i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadion Letná per affrontare lo Sparta Praga nella gara valida per la settima giornata della fase campionato della Champions League.

Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due per la giornata di martedì 21 gennaio, vigilia del match:

10:30 - Allenamento Sparta Praga (15' aperti ai media) | Strahov Training Centre, Praga

12:00 - Allenamento FC Internazionale Milano (15' aperti ai media) | BPER Training Centre, Appiano Gentile

13:30 - Conferenza Stampa ufficiale Sparta Praga | Stadion Letná, Praga

19:00 - Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | Stadion Letná, Praga

