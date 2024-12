Martedì 10 dicembre, alle ore 21:00, l'Inter scenderà in campo alla BayArena per affrontare il Bayer Leverkusen nella gara valida per la sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024-2025. La UEFA ha reso noto il programma delle attività della vigilia. Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di domani:

12:00 - Allenamento FC Internazionale Milano (15' aperti ai media) | BPER Training Centre, Appiano Gentile

12:25 - Allenamento Bayer 04 Leverkusen (15' aperti ai media) | Ulrich Haberland Stadion, Leverkusen

14:30 - Conferenza Stampa ufficiale Bayer 04 Leverkusen | BayArena, Leverkusen

19:00 - Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | BayArena, Leverkusen

