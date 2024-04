Ospite della pagina Instagram 'Figurine Panini', Graziano Cesari ha raccontato un aneddoto legato alla sua esperienza di arbitro in Serie A risalente a un Inter-Roma del 5 gennaio 1997, gara passata alla storia per lo splendido gol in rovesciata di Youri Djorkaeff: "Uno dei più belli che abbia mai visto, quel gesto diventò anche immagine sugli abbonamenti. Peraltro, Djorkaeff mi aveva fatto anche incazzare perché gli chiesi la maglia ma non me la diede. Evidentemente voleva tenerla per sé...", ha ricordato col sorriso Cesari.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!