La finale di Champions League non cambierà sede, contrariamente ad alcune indiscrezioni che si sono sparse nelle ultime ore: si giocherà all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. "A volte non so se ridere o piangere quando leggo certe cose - ha dichiarato Aleksander Ceferin, presidente UEFA, a 24ur.com -. Qualcuno ha scritto che stiamo pensando a qualcosa, poi, all'improvviso, senza verificare, tutti i media del mondo hanno ripreso questa cosa. Non abbiamo parlato di spostare la data o il luogo dell'evento. Chi l'ha pubblicato per primo se l'è inventato".

Definiti data e luogo, ora non rimane che determinare le due partecipanti all'ultimo atto, e qui la questione è apertissima, secondo il numero uno del calcio europeo: "L'Inter può anche aver guadagnato un vantaggio decisivo, ma ovviamente tutto è possibile. Secondo me, nella partita tra Manchester City e Real Madrid è 50 e 50, è ancora tutto aperto".