Come di consueto, Antonio Cassano analizza il derby tra Inter e Milan sul proprio profilo Instagram : “L’impressione che ho è che il Milan abbia buttato nel cesso tre anni di lavoro, è stato un primo tempo imbarazzante dove la squadra è stata passiva, non ha voluto fare niente. È stata una partita bruttissima e inizia a preoccuparmi questa squadra, vediamo se Pioli ne verrà fuori.

L’Inter? La cosa che mi dà più fastidio è l’allenatore, dice che hanno vinto due derby in 20 giorni ma è a -13 dal Napoli, è contento di cosa? Lo scorso anno ha regalato uno scudetto al Milan, quest’anno il Napoli sta ammazzando il campionato. Secondo me bisogna cambiare allenatore a giugno, alternative non ce ne sono tante”.