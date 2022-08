Ieri, nel consueto appuntamento con la Bobo Tv, in onda sul canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano si è espresso così sulla vittoria sudata dell'Inter a Lecce: "A un certo punto del secondo tempo hanno giocato con due difensori e tutti all'attacco, Inzaghi ha avuto coraggio, a differenza dell'anno scorso che faceva sostituzioni ruolo per ruolo - l'analisi di FantAntonio -. Dico bravo Simone, valga anche per il futuro. L'unico grande problema dell'Inter è se Gosens non ingrana, avendo perso Perisic. Dimarco? A livello di costruzione, lo vedo meglio nei tre dietro rispetto a Bastoni".