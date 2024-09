Nella lotta scudetto di questa stagione, l'Inter dovrà guardarsi le spalle soprattutto dal Napoli, l'outsider dei piani alti della classifica. E' il pensiero espresso da Antonio Cassano nel consueto appuntamento del lunedì sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal': "L'Inter ha due squadre, una più forte dell'altra, arrivare seconda sarebbe un fallimento - ha ribadito FantAntonio -. L'Inter è superfavorita, il Napoli sarà lì in attesa come il Milan tre anni fa. E' la più accreditata a rompere i c..... Ma non chiamiamola antagonista. Conte ti può far overperformare. Se sente l'odore del sangue, ti ammazza. Se a marzo è lì, devi aver paura".