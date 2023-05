Nel consueto spazio sulla sua pagina Instagram, Antonio Cassano ha fatto un'ampia panoramica sulle squadre italiane che hanno giocato nella tre giorni di Coppe europee, compresa l'Inter, che martedì ha conquistato la finale di Champions League battendo il Milan anche nell'euroderby di ritorno: "L'Inter ha strameritato di passare il turno - le parole di FantAntonio -. All'andata ha stradominato, ha avuto 7-8 occasioni e il risultato poteva essere più largo. Al ritorno il Milan non ha avuto armi, ha creato due situazioni sporadiche con Leao e Diaz. Quello che hanno fatto i rossoneri è eccezionale, ora dovranno investire di più. Per quanto riguarda i nerazzurri, dico che hanno fatto un capolavoro in Champions, anche grazie a un sorteggio fortunato, mentre il campionato è stato un disastro: sono due cose separate. La finale è complicata, vediamo cosa succederà. Da interista, incrocio le dita".

