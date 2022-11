Cesare Casadei conferma il suo momento di forma e continua a far parlare di sé in Inghilterra. L'ex gioiello della cantera nerazzurra ha realizzato infatti una tripletta nell'amichevola vinta per 6-3 dal Chelsea Under 21 contro il Dulwich Hamlet. Un'altra grande performance del classe 2003, passato in estate ai Blues per 15 milioni di euro di base fissa, ai quali si potrebbero aggiungere ulteriori 5 milioni di bonus.