C'è la fila per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo sul quale ha messo gli occhi - per stessa ammissione di Beppe Marotta - anche l'Inter (la nostra esclusiva). Al momento è difficile prevedere se il futuro dell'ex Roma sarà effettivamente in nerazzurro o altrove in Italia o all'estero, come confermato da Giovanni Carnevali, ad neroverde, a Sky Sport: "Non ho parlato con lui su quali società potrebbero essere interessate, a oggi sto cercando di capire quale sarà l'opportunità migliore per il Sassuolo, che per il momento arriva da una società di Premier. Ora è prematuro, tutti insieme cercheremo di capire se ci sarà davvero una richiesta importante da una tra Milan, Juve e Napoli.

Se consigli a Frattesi di imparare l'inglese? Questo a prescindere... Se non sa l'inglese gli conviene restare a Sassuolo, perché abbiamo tanti italiani e noi saremmo felici di tenerlo".