È Carlos Augusto il calciatore scelto dall'Inter per parlare in conferenza stampa al fianco di Inzaghi alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica. FcInterNews.it, presente al Da Luz di Lisbona col proprio inviato, vi riporta il live testuale delle parole del brasiliano. La conferenza inizia in ritardo rispetto a quanto previsto.

Come sono andati i primi mesi all'Inter?

"Fantastico, mi trovo bene nel gruppo che è devastante".

Com'è il rapporto con Dimarco?

"È come gli altri, sono amico di tutti. Non c'è concorrenza, voglio fare gruppo".

Cosa vuol dire la convocazione con il Brasile?

"Un sogno, volevo indossare quella maglia. Spero di continuare ad andarci, ho tante potenzialità e posso migliorare. Spero di aiutare al massimo".

Cosa pensi del Benfica?

"Non possiamo scegliere gli avversari, loro giocano bene. Noi abbiamo lavorato bene, siamo l'Inter e dobbiamo vincere sempre".

Qual è la strategia per bloccare Di Maria?

"Ci siamo visti settimana scorsa in Brasile-Argentina, sta facendo molto bene. Serve essere concentrati, vediamo cosa succederà domani".

Che partita ti aspetti?

"Stiamo parlando di Champions, sono partite diverse e loro giocano in casa. Sono forti, serve concentrazione e crederci. Loro sono un'ottima squadra, dobbiamo essere concentrati".

Quanto è importante per l'Inter vincere domani?

"L'Inter deve vincere a prescindere dalla classifica, bisogna stare al primo posto. Non sarà facile, ma vogliamo farlo".

Che altri giocatori bisognerà controllare?

"Di Maria senza dubbio ha una storia e fa la differenza. Dobbiamo prepararci per tutti, dominano la palla".

