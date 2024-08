Nel post partita di Pisa-Inter, Carlos Augusto si è concesso ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che a inizio stagione il principale obiettivo è quello di mettere minutaggio nelle gambe, sappiamo che questa stagione sarà lunga e dobbiamo lavorare bene fisicamente, abbiamo altre due amichevoli per fare bene e stiamo lavorando. Ci conosciamo tutti dall’anno scorso e speriamo di fare bene".

“Abbiamo la fiducia nel nostro gruppo, sappiamo che abbiamo grandi giocatori, ma è difficile vincere lo scudetto. Ma siamo l’Inter, vogliamo vincere tutti i campionati, speriamo di fare bene. C'è anche la Champions, vogliamo vincere tutto - ha aggiunto -. A livello personale quello che dico sempre è che io sono qui per aiutare l’Inter, questo è il mio principale obiettivo. Sto lavorando per migliorare i miei numeri, come quelli che avevo al Monza due anni fa, voglio fare di più e aiutare la squadra. Se sono capace di raggiungere i numeri di Dimarco? Sono un calciatore non perfetto, devo migliorare, ogni stagione devo farlo. L’anno scorso non ho avuto grandi numeri, la cosa principale è che l’Inter vinca, se poi faccio gol io è un bonus”

Chiusura dedicata ai nuovi acquisti. "Sono ragazzi tranquilli, che vogliono fare bene, si sono inseriti bene, il gruppo li ha aiutati tanto. Loro sono calciatori forti e sono qui per aiutare la squadra", ha poi aggiunto Augusto.