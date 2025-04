Dopo Simone Inzaghi, anche Carlos Augusto si è fermato ai microfoni di Inter TV per commentare l'infausto risultato ottenuto questo pomeriggio contro la Roma: "È chiaro che c'è stanchezza sia fisicamente che mentalmente. Ma non voglio trovare alibi o scuse. Loro hanno una grande squadra, hanno segnato all'inizio e sai, quando sei dietro al marcatore, devi spendere più energie per pareggiare. Non siamo riusciti a segnare e alle volte succede un po' per sfortuna, altre per non aver concretizzato le occasioni... Dobbiamo vedere quello che abbiamo sbagliato e si deve caricare l'energia perché mercoledì tra due giorni abbiamo una partita importantissima", ha detto l'ex Monza.

Alla fine l'episodio del gol ha cambiato l'inerzia. Vi siete detti qualcosa in campo per provare a reagire subito?

"Il nostro è un gruppo talmente d'esperienza che anche se siamo sotto di marcatura, abbiamo la qualità di provare a pareggiare o a rimontare la partita. Loro sono stati bravi, si sono chiusi tutta la partita, noi abbiamo non approfittato delle occasioni che alle volte ci sono capitate e dobbiamo rivedere quello che abbiamo sbagliato e tornare concentrati perché mercoledì, tra due giorni dobbiamo esserlo".

Quanto ritieni sia fondamentale mantenere questa mentalità combattiva, questo spirito, anche quando la partita si complica e pensando anche alle partite che vengono?

"Si, è chiaro che alle volte se sei stanco fisicamente devi avere la carica di vincere la partita. Oggi abbiamo dato tutto per vincerla, alle volte non succede... Loro hanno creato un'occasione lì e hanno segnato e poi rincorrere è tosta e difficile, però è quello. No, non mi piace dire scuse o alibi. Dobbiamo vedere quello che abbiamo sbagliato oggi. Abbiamo dato tutto, abbiamo dato il cuore per per vincere la partita, però non ci siamo riusciti w adesso mercoledì abbiamo semifinale di Champions, che è una grande occasione per noi e dobbiamo fare di tutto per vincere".

