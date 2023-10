"Siamo arrabbiati, eravamo sopra di due gol e non possiamo pareggiare questo tipo di partite. Dobbiamo essere più lucidi". Comincia così l'analisi di Inter-Bologna 2-2 da parte di Carlos Augusto ai microfoni di DAZN.

Con l'Inter vai più sulla fascia, a Monza tagliavi in mezzo al campo.

"Gioco in base alle caratteristiche della squadra. Oggi ho avuto un'occasione vicino all'area, il portiere me l'ha parata, Mi piace essere libero, i compagni mi stanno aiutando. Abbiamo avuto sfortuna, dobbiamo essere più lucidi. Siamo arrabbiati, dobbiamo vincere queste partite".

La gioia per la convocazione nel Brasile.

"Una sorpresa, non me l'aspettavo, spero di fare bene e staccare la testa nella sosta. Al ritorno del club dobbiamo fare bene, continuando ad avere fiducia. Non abbiamo fatto bene oggi, ma dobbiamo continuare come fatto nelle scorse partite".

Ti aspetti questo impatto all'Inter?

"Sappiamo che ho fatto un salto importante, ma lo staff e i compagni mi aiutano ogni giorno. Io spero di essere pronto".

Guardate la classifica?

"Siamo arrabbiati perché l'Inter deve vincerle tutte. Non possiamo pareggiare queste partite, dobbiamo restare concentrati".