"È immorale che un procuratore o un giocatore prendano 20 milioni per accettare di andare a giocare in una squadra, è il segnale di un sistema distorto e che non funziona". Così Fabio Caressa dal suo canale YouTube è tornato a commentare la situazione di Milan Skriniar, destinato a lasciare l'Inter per il PSG. "Le società non possono più essere schiave dei giocatori. Alla fine il conto lo dovranno pagare tutte, anche i club che appartengono a stati e le inglesi. Io poi non sopporto più i giocatori che prendono per i fondelli i tifosi.