Durante il suo intervento sulle frequenze di Radio Deejay, Fabio Caressa ha analizzato la sconfitta rimediata dall'Inter ieri sera contro lo Spezia, esonerando Inzaghi dalle colpe. "Si dice che sia colpa sia sua, ma l'Inter non ha giocatori che hanno cambio di passo e che sono in grado di saltare l'uomo. La squadra deve portare la palla agli attaccanti e di conseguenza, quando la perdi, rischi tanto. L'Inter è davvero forte come l'abbiamo disegnata? Servono giocatori di gamba e di allungo".