Già da anni nel pantheon dei più grandi della storia dell'Atalanta, ieri sera Gian Piero Gasperini ha scritto un'altra pagina leggendaria del club guidando la squadra alla netta vittoria sul Liverpool nei quarti di finale d'andata di Europa League. A Bergamo, come era già successo a Genova, Gasp ha trovato il posto più adatto per far germogliare le sue idee calcistiche, al contrario di quello che successe nella breve parentesi all'Inter: "Secondo me ha rimpianti per quanto accaduto a Milano, è arrivato in un momento di difficoltà della società, non era la solita Inter - ha spiegato Stefano Capozucca a TVPlay.it - Con Branca aveva un grande rapporto. I nerazzurri volevano Capello come tecnico, poi non fu lasciato libero dall’Inghilterra e virarono su Gasperini ma non ha avuto il tempo di dimostrare il suo valore all’Inter. Con Gasperini mi sento tutte le settimane, parliamo di tante cose. Per me Gasperini può allenare qualunque squadra perché ha personalità e capacità per poterlo fare. Lui però si trova bene a Bergamo: sono otto anni che è lì, in sette occasioni l’ha portata in Europa, gli auguro di vincere un trofeo che sarebbe importante".

