Ampia panoramica sulle strategie di mercato dell'Inter da parte di Fabio Capello con i colleghi de IlGiornale.it. Si parte, neanche a dirlo, dal ritorno ormai certo di Romelu Lukaku: "Penso che sia un grande colpo - dice sicuro l'ex tecnico di Milan e Real Madrid .. Ha una forza fisica devastante, in Italia i difensori non riescono a fermarlo... Per cui credo che si riproporrà la sua grande voglia di fare, la sua qualità fisica e discretamente tecnica che in Serie A fa la differenza e poi gioca con Lautaro Martinez che già conosce. Bisognerà solo vedere se Inzaghi lo farà giocare come lo faceva giocare Conte o se vorrà farlo giocare in maniera diversa e se dunque troverà un po' più di difficoltà. Ripeto: in Italia non ci sono discussioni, fa la differenza. In Serie A non vedo difensori che possano arginarlo seriamente. Tra l'altro i più bravi ce li stanno portando via... (ride, ndr)".

A proposito di difensori bravi, la cessione di Skriniar serve per sistemare il bilancio...

"Guardi, da questo punto di vista bisogna fare i complimenti a De Laurentiis che ha ereditato una squadra che non c'era più ed è arrivato a lottare salvaguardando il bilancio. Chiaro che se all'Inter arrivasse una grande offerta per Skriniar, che è uno dei migliori difensori in circolazione, Marotta e il suo staff la prenderanno in considerazione. Poi, e parlo in generale e non del caso specifico, c'è anche la volontà del calciatore di andare o restare e molte volte vengono condizionati da familiari e procuratori e non è una cosa positiva".