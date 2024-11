"Lo scudetto questa sera passerà da San Siro e viaggerà sui binari esterni dell’alta velocità". Parola di Fabio Capello, che attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport inquadra il big match di San Siro tra Inter e Napoli: "Conte ha avuto una settimana di allenamenti per preparare la strategia del suo Napoli, Inzaghi no, ma è stato molto saggio, perché contro l’Arsenal ha fatto riposare Bastoni e Dimarco, risparmiando alla catena di sinistra dell’Inter un cliente scomodo come Saka: quel supplemento di lavoro avrebbe potuto appesantire la coppia in vista della sfida col Napoli, invece Bastoni e Dimarco arrivano freschi all’appuntamento di questa sera. Da quella parte, il duello con Di Lorenzo e Politano sarà uno dei fattori che possono accendere la partita".

"In particolare - continua Capello nel suo pezzo -, i due terzini della Nazionale sono un’arma potenzialmente letale per scardinare le difese avversarie, ma soffrono quando devono difendere. Sulla carta l’Inter parte con un piccolo vantaggio perché difende a cinque e Dimarco è più protetto rispetto a Di Lorenzo, che è schierato in una difesa a quattro ed è quindi più esposto all’uno contro uno. Al Meazza avrà di che preoccuparsi: alla spinta di Dimarco e alla costruzione di Bastoni si aggiungono gli inserimenti di Mkhitaryan, anche lui entrato soltanto nella ripresa contro l’Arsenal. Dalla parte opposta sarà il Napoli a calare l’asso, puntando sulla fantasia di Kvara: il georgiano è imprevedibile e ha nelle gambe gol e assist, può colpire in qualsiasi momento. Dovrà vedersela molto probabilmente con Dumfries e non avrà vita facile: l’olandese attraversa un momento di grande forma e può opporsi alle iniziative di Kvara portando il duello sul piano della corsa e della fisicità. Al di là degli uno contro uno, comunque, servirà un’Inter solida, compatta, attenta. E il recupero di Calhanoglu, già decisivo anche come uomo-gol nell’1-0 di Champions all’Arsenal, gioca un ruolo chiave in questo senso: Calha è fondamentale anche per come coordina dal campo il resto della squadra, sa richiamare all’ordine i compagni sulle posizioni da tenere. Per questo sono convinto che coprirsi, per l’Inter, sarà meno complesso di quanto non si sia visto ad esempio nel derby d’Italia contro la Juventus".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!