"Gli stati d'animo in casa di Inter e Milan sono quasi agli opposti". Fabio Capello parte da questo dato di fatto per analizzare il derby di questa sera sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "La squadra di Inzaghi è reduce dalla grande prestazione di Manchester, mentre i rossoneri sono in affanno e mi pare di capire che Fonseca sia già a rischio. Messa così, è scontato dare i favori del pronostico ai nerazzurri. Occhio, però, a non peccare di presunzione e abbassare la soglia d'attenzione. Il Milan è sempre il Milan e il derby è il derby".

L'ex tecnico si sofferma poi sull'aspetto tattico: "Fonseca potrebbe cambiare qualcosa, puntando su Abraham e Morata dall'inizio. Soluzione interessante: l'inglese ha mostrato grande voglia nelle prime uscite e può essere da stimolo anche ai compagni. Di certo non sarà comunque facile per i rossoneri praticare il calcio del tecnico portoghese proprio contro l'Inter: i campioni d'Italia, grazie a un centrocampo di grande qualità, sono eccezionali nell'eludere il pressing avversario e la partita con il City è stata l'ennesima dimostrazione in questo senso. Ecco perché Fonseca si prende un grande rischio con le due punte più Pulisic e Leao. Però l'allenatore rossonero sa cosa gli aspetta. Se vincerà avrà ragione, altrimenti andrà incontro a quello cui tutti già pensano. Ho vissuto qualcosa di simile da tecnico del Real Madrid, prima di una trasferta in casa del Barcellona. Non era un derby, ma potete capire che l'attesa era simile... Alla fine vincemmo e io fui confermato in panchina. Auguro a Fonseca l'identico lieto fine".

