La Fiorentina smentisce categoricamente le voci circolate nelle scorse ore, secondo cui sarebbe pronta a boicottare la Supercoppa italiana che si giocherà a fine gennaio in Arabia Saudita nel nuovo format delle final 4 che include tra le partecipanti Inter, Napoli e Lazio. "Non abbiamo mai comunicato di non voler partecipare alla prossima edizione della Supercoppa italiana. Ci siamo meritati di disputare la Supercoppa e quindi vi parteciperemo regolarmente. Le indiscrezioni circolate circa un nostro dietrofront ci hanno infastidito", ha fatto sapere il club viola. Che su qualche media nazionale era stato descritto come 'alleato' di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che, almeno stando alle sue dichiarazioni pubbliche, non manderà a giocare gli azzurri fuori dall'Italia.

