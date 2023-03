Queste le parole di Esteban Cambiasso dopo il passaggio del turno dei nerazzurri. "C'erano tanti dubbi sull'Inter per quanto riguarda il percorso in Champions, però Inzaghi è stato bravo a passare il girone con due giganti come Bayern e Barcellona e adesso ha passato il turno contro un Porto che nel recente passato aveva vinto contro Juve, Milan, Lazio e Roma - sottolinea il Cuchu a Sky -. Ipotesi Inter-Milan nei quarti? Per entrambe è meglio evitare il derby, toglierebbe tante energie per il campionato. Non affrontandosi potremmo avere due italiane in semifinale, con il Napoli addirittura tre".