Cosa significa avere José Mourinho su una panchina in gare come quella di questa sera a Budapest? A rispondere è il Cuchu Cambiasso, che conosce molto bene Special One: "Sicuramente è un valore aggiunto" dice la leggenda nerazzurra a Sky. "È un allenatore che crea atmosfere importanti nelle squadre, nelle società e nelle città. È riuscito a far riempire l’Olimpico in Conference e in Europa League, coppe spesso non trattate come si deve. Invece grazie a lui sono state molto rispettate ed è per questo che oggi la metà di questo stadio indossa la maglia della Roma. È un rapporto sincero quello che lui costruisce con i suoi calciatori, che non vuol dire che sia perfetto, perché non c'è mai un rapporto interpersonale perfetto, ma il calciatore riconosce quando il rapporto è autentico. Lui dice le cose in faccia anche se sono cose brutte in e accetta anche che gli si vengono dette".

