Hakan Calhanoglu predica cautela dopo il primo round vinto dall'Inter contro l'Atletico Madrid, un 1-0 che dà un vantaggio in vista del ritorno ma non mette ancora al sicuro il passaggio del turno ai quarti di Champions League: "Passo dopo passo, c'è tanto lavoro da fare nella gara di ritorno", ha scritto il centrocampista turco su Instagram. Prima di ringraziare chi ieri sera ha contribuito a scaldare l'ambiente allo stadio: "Grazie ai nostri fantastici tifosi per la fantastica atmosfera".

