La perla dell'assist per Dumfries, il solito corner perfetto. Due passaggi-gol per Calhanoglu che arriva a quota 10 assist in campionato, il suo record personale. Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), il turco è uno dei tre centrocampisti dell’Inter in doppia cifra di assist in una singolo campionato, dopo Dejan Stankovic (10 nel 2006/07) e Antonio Candreva (10 nel 2016/17).