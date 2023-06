Hakan Calhanoglu è tra i protagonisti in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Inter, finale di Champions League. Queste le parole del centrocampista turco in diretta testuale su FcInterNews.it.

Contro un City così forte speri di avere delle occasioni per segnare?

"Spero che possiamo vincere noi, poi chi segna non importa. L'importante è vincere la partita".

Siamo orgogliosi da turchi di vederti in finale. Cosa significa per te?

"Sono orgoglioso di giocare qui nel mio Paese. Sono certo che il mio popolo mi sosterrà. Spero che da giocatore turco potrò alzare quella Coppa e magari anche di segnare. Sappiamo che non sarà facile, il City è fortissimo ma possiamo farcela".

Cosa ti hanno chiesto i compagni dell'atmosfera qui?

"I compagni mi hanno chiesto tante cose. Questa è una città di 16 milioni di abitanti, ho cercato spiegare che città è Istanbul e che atmosfera c'è".

Hai parlato con Gundogan?

"No ma lo ammiro molto. Lui gioca per la Germania, io per la Turchia. Una decisione, la sua, che rispetto. E' molto importante che ci siano due turchi in finale".

Chi è il giocatore chiave del City?

"Abbiamo studiato i rivali per capire come giocano. Noi mostreremo la nostra forza senza timore, loro sono molto offensivi ma sono bravi anche difensivamente. Dovremo far vedere di che pasta siamo fatti. In Champions abbiamo spesso dominato le partite".

Ti aspetti che il pubblico neutrale sia dalla tua parte?

"Giocare a Istanbul per me è diverso. Voglio godermi il momento perché non so se risuccederà. Per questo daremo il massimo. Gundogan lo conosciamo bene, gioca però per la Germania. Credo che la mia gente tiferà per me. E io darò tutto".

Giocare a Istanbul può motivarti di più o farti sentire la pressione?

"Non sento la pressione. Dopo la partita col Barcellona avevo grande in fiducia in me e la squadra. Dopo quella gara le cose sono andate molto bene e questo ci ha ulteriormente motivato. Voglio godermi la partita di domani, come ho detto è motivo d'orgoglio essere qui. Cercherò di giocare una gran partita. Ieri notte la prima cosa che ho pensato è alzare questa Coppa e credo sia un obiettivo possibile".

