Durante la conferenza stampa odierna, Hakan Calhanoglu è tornato anche sul suo cambio di ruolo, un'idea nata da Simone Inzaghi che lo vede ora giocare con la maglia della Turchia numero 10 pur agendo da numero 6. Questa la sua risposta a domanda specifica: "Non è facile spiegare questo. C'è gente che non lo capisce. Ho aiutato sia in attacco che in difesa in entrambe le partite, quello che ho fatto qui è la stessa cosa che faccio all'Inter. Lì magari è più facile perché gioco all'Inter da anni, a volte è diverso perché non giochi con gli stessi compagni. Sono passato al numero 6, mi assumo la responsabilità. Ci sono critiche, soprattutto da parte degli ex calciatori. Lascio fare a Dio. Io bado a me stesso".

