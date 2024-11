Hakan Calhanoglu è il primo giocatore a presentarsi ai microfoni di DAZN dopo la partita col Napoli, segnata dall’eurogol ma anche dal rigore sbagliato, il primo da quando è all'Inter: “Giocando mercoledì, abbiamo dominato la partita. Meritavamo di più. Siamo stati sfortunati, mi spiace aver sbagliato il primo rigore con l’Inter. Sapevo che sarebbe successo, peccato sia successo in un match così importante. Devo rialzarmi subito perché il campionato è lungo”.

Avete fatto un grande secondo tempo in una partita combattuta.

“Sì, è stata una partita intensa con tanti duelli. Abbiamo cercato sempre i nostri attaccanti ma i difensori del Napoli hanno lavorato bene. Poi abbiamo cercato di più i quinti ma senza trovare gol. Alla fine è stato un 1-1”.

Com’è avere tante rivali in vetta?

“Tante squadre si sono rinforzate. Noi siamo gli stessi, a parte 2-3 arrivi. Il campionato è ancora lungo ma noi vogliamo restare lì anche se non è facile giocare ogni tre giorni come adesso con Arsenal e Napoli. Abbiamo dato tutto in campo”.

