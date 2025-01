Il futuro di Tajon Buchanan sarà nella Liga spagnola e lontano dall'Inter, dove l'esterno canadese fatica a trovare spazio sotto la gestione di Inzaghi. Le ultime indiscrezioni rimbalzate dal Canada (RILEGGI QUI) trovano ora conferma anche in Italia: il Villarreal ha trovato un accordo accordo con l'Inter per avere l'ex Bruges in prestito, con stipendio a carico del club spagnolo. Lo riferisce Fabrizio Romano su X, precisando che nell'accordo è inclusa anche una clausola di opzione per acquistare totalmente il cartellino del giocatore. La formula sarà quindi quella del prestito con diritto di riscatto.

Bruciata, dunque, la concorrenza dell'Ajax e non solo: su TJ era segnalato anche l'interesse di Monza, Torino e Fiorentina.

🚨🟡 Villarreal agree deal to sign Tajon Buchanan on loan move from Inter with salary covered.



Understand there’s buy option clause also included in the deal. 🇨🇦 pic.twitter.com/aoctRA701D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025

