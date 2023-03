Un incontro che conferma la volontà dell'Inter di puntare concretamente su Tajon Buchanan, esterno in forza al Bruges con cui fino alla scorsa settimana ha giocato in Champions League. Il canadese ha convinto la dirigenza nerazzurra per la giovane età, le qualità fisiche e la bravura nel dribbling, posizionandosi in cima alla lista dei possibili eredi di Denzel Dumfries, principale candidato alla cessione per ragioni finanziarie.