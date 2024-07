Come confermato dalla Nazionale canadese attraverso il proprio profilo X, questa mattina, a Fort Worth, Tajon Buchanan è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per riparare la tibia fratturata. "Auguriamo a Tajon il meglio per il suo processo di recupero e non vediamo l'ora di rivederlo presto in campo", il messaggio in calce che si legge sulla pagina CANMNT.

Canada Soccer can confirm that Tajon Buchanan underwent successful surgery to repair a fractured tibia this morning in Fort Worth.



We wish Tajon the best in his recovery process and look forward to seeing him back on the pitch soon. pic.twitter.com/3XsTlHt6gx