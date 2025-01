Un brutto episodio di cronaca macchia la giornata di Venezia-Inter: un tifoso nerazzurro è stato aggredito questa mattina in Via Garibaldi, nel sestiere di Castello, da tre sostenitori arancioneroverdi che lo hanno colpito con una cinghiata alla testa. La Nuova di Venezia riporta i fatti: il tifoso, L.V. di 29 anni, è stato avvicinato dal gruppetto di facinorosi che gli hanno intimato di levarsi la sciarpa nerazzurra che aveva al collo. Al suo rifiuto, uno dei veneziani si è sfilato la cintura e l’ha usata per colpirlo, aprendogli con la fibbia una brutta ferita alla testa.

Sul posto, all’altezza del bar Do ombre, si sono presto portati gli agenti della Questura e i sanitari del 118. I primi si sono attivati per identificare i responsabili, i secondi hanno trasportato il 29enne al pronto soccorso dell’ospedale Civile, dove è stato preso in carico dai medici che hanno chiuso la sua ferita con una manciata di punti di sutura. Per il ragazzo si prevede una prognosi di qualche giorno.

