Il panel degli osservatori tecnici della UEFA ha motivato così la scelta di eleggere Marcelo Brozovic MVP della sfida tra Viktoria Plzen e Inter: "Ha dettato il gioco dell'Inter come regista, cercando sempre di prendere palla e fare passaggi. Anche quando lo hanno marcato a uomo all'inizio del secondo tempo. Ha giocato da vero capitano e non aveva paura di correre in avanti per attaccare se si fosse presentata l'occasione".