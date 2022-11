In collegamento con SkySport24, Marco Branca, ex d.t. nerazzurro, ha parlato di Inter all'indomani del 6-1 al Bologna. In particolare, focus sul super-gol di Edin Dzeko: "Mi ricorda, come gesto tecnico, vedendo la gamba quasi come una racchetta, quello di Zidane in finale di Champions League. Belli entrambi. Dzeko, nonostante l'età, si sta confermando ad alti livelli".