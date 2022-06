"Dobbiamo cercare di trovare le soluzioni in linea con la nostra filosofia e realtà, che conosciamo. Siamo una piccola città ma bellissima, abbiamo un grande patron che farà il possibile per supportarci e allestire una squadra che possa competere per l'obiettivo che sapete, sperando di raggiungerlo". Inizia così il suo intervento a TMW, durante la cerimonia di apertura della sessione di calciomercato estivo, il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida che nel suo commento su quello che sarà il mercato in corso ha risposto su Ionut Radu e Lucien Agoumé: "Radu domani arriverà a Cremona per le visite. Agoumé? Potrebbe essere una buona soluzione, ma chi vivrà vedrà".