Edin Dzeko , come vi abbiamo raccontato, ha saltato la partita di ieri contro l'Islanda per un problema alla schiena. Al termine del match, il ct della Bosnia-Erzegovina Faruk Hadzibegic ha spiegato i dettagli del problema dell'attaccante dell'Inter: "Indipendentemente dalla nostra vittoria, ci è mancato. Comunque ha giocato il suo ruolo nello spogliatoio e in panchina. Ha avuto un infortunio alla schiena, anche se voglio far parlare il medico perché non vorrei dire cose imprecise. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo anche contattato la UEFA per assicurarci di non commettere errori.

Tuttavia, non ha potuto esibirsi oggi. La squadra ha giocato per lui stasera e andare agli Europei sarebbe il coronamento della sua carriera. Non so se lui e Sead Kolašinac saranno pronti per la Slovacchia, in questo momento non so dirlo e non è pretattica: non ho nulla da nascondere alla Slovacchia".