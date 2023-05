Un commento? E che c...o devo commentare?”. Così, in maniera schietta, Paolo Bonolis debutta a Notizie.com dopo la vittoria di ieri dell'Inter contro il Milan. "È il massimo della goduria! L’inaspettato che diventa realtà, la sorpresa che non potevi immaginare di trovare nella stagione. È tutto questo messo insieme, come lo descrivi? Non se l’aspettava nessuno. Bingo! Tombola! Godiamoci questa qualificazione, significa tanto. Poi in finale sarà quel che sarà", prosegue il conduttore televisvo".

City o Real?

“Non lo so, secondo me cambia poco. L’importante è che l’Inter faccia l’Inter, mettendo in campo la stessa determinazione di certe partite giocate in stagione. Con quella può mettere in difficoltà chiunque”.

Simone Inzaghi ha centrato un’impresa. Il tuo giudizio su di lui?

"Per me è formidabile, lo pensavo anche quando veniva criticato. Non l’ho mai capite certe critiche. L’inizio è stato difficile per tutti, in campionato l’ha spuntata il Napoli che ha giocato in modo eccelso. Spalletti, forse preparato al blocco invernale vista l’esperienza in Russia, conosceva più degli altri cosa significasse un periodo di stallo del genere. Poi è un grande tecnico e ha anche una grande rosa. Ma a Inzaghi, anche nei periodi di difficoltà, cosa si poteva dire? Non arrivavano i risultati, è vero, ma portava la squadra a giocare sempre offensivamente. L'Inter nei momenti complicati creava comunque tantissime occasioni ogni partita. Se non sbaglio sono state 113 nelle 6-7 partite deludenti a livello di risultati. Se non si traducono in gol, che c’entra l’allenatore? Gli attaccanti sono quelli che sono, io non critico chi mi porta potenzialmente alla vittoria in tutte le gare. Serviva soltanto togliergli il gatto nero della testa per risolvere il problema".