Sabato, alle 15, il Bologna riceverà allo stadio Dall'Ara il Milan, reduce dall'importante successo sul Napoli nel primo round dei quarti di finale di Champions League. Una sfida prestigiosa e troppo importante per le ambizioni europee dei felsinei per farsi distrarre dal futuro, come spiegato da Thiago Motta in conferenza stampa: "Io penso al Milan, poi ogni giorno ci confrontiamo fra noi per poter crescere e competere e avere ambizione. Gli elogi? Troppi (sorride, ndr) troppi… Ma il merito di avere carattere e personalità va tutto ai ragazzi", le parole del tecnico italo-brasiliano riportate da Gazzetta.it.