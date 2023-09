La conferenza stampa di presentazione di Alexis Saelemakers è l'occasione per il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori di fare il bilancio del mercato estivo dei rossoblu. Partendo da un assunto: "È stato il mio mercato più difficile. Ci sono stati tanti cambiamenti, abbiamo incrociato sulla nostra strada tre club che ci hanno portato lunghi nelle trattative allungandole oltre il mese o il mese e mezzo, al limite della perdita di pazienza, ma abbiamo tenuto duro. Pur al limite dell’esaurimento nervoso. In attacco siamo contenti così. La rivoluzione è stata anche figlia del mercato. Non pensavamo che Marko Arnautovic potesse avere un mercato importante dopo il Milan, siamo stati in rincorsa su attaccanti e centrocampisti perché pensavamo uscisse Nicolas Dominguez ma non ci aspettavamo Jerdy Schouten, ma ci siamo fatti trovare pronti". Il tutto per una campagna acquisti, "on proprio a saldo zero", sottolinea Sartori, visto che i soldi di Arnautovic dall'Inter entreranno tra qualche mese.

