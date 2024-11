Ora che il rinnovo di contratto con l'Inter è stato ufficializzato e messo in cassaforte, Yann Bisseck attende solo di compiere il prossimo passo, ovvero strappare la prima convocazione con la Nazionale maggiore della Germania dopo essere stato capitano della Under 21. Secondo Sky Sports Deutschland, il ct Julian Nagelsmann non può non aver tenuto conto della prestazione sontuosa offerta contro l'Arsenal in Champions League, dove ha tenuto sotto scacco le stelle dei Gunners Kai Havertz e Bukayo Saka.

I responsabili della DFB, però, sono chiamati a sciogliere le riserve in tempi brevi per un motivo: a causa delle origini dei suoi genitori, il 23enne diamante grezzo può giocare anche per la squadra nazionale del Camerun. E chissà che la presenza di Samuel Eto'o, presidente della FECAFOOT, a San Siro per Inter-Napoli non sia dovuta anche a questo risvolto 'politico'...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!