"Quando entri a San Siro, senti un po' di storia". Usa un eufemismo Yann Bisseck per descrivere, ai microfoni di Sportschau, ciò che si prova quando si varcano le porte della Scala del Calcio, stadio che domani sera vivrà da ospite, in quanto ci arriverà da difensore di quella Germania che va a sfidare l'Italia per l'andata dei quarti di finale della Nations League.

Per il giocatore dell'Inter si tratta della prima chiamata nella Mannschaft, in una rosa dove la concorrenza è spietata in tutti i reparti, anche in difesa: "L'attuale ct della nazionale sta molto attento allo stato di forma, per cui ogni partita conta", ha spiegato l'ex Aarhus. Che, curiosamente, lunedì ha raggiunto il ritiro della sua selezione insieme a Joshua Kimmich, senatore del gruppo e prossimamente avversario dell'Inter in Champions League: "Bisseck ha intrapreso un percorso speciale passando attraverso diverse tappe (tra cui il Roda e Vitória Guimarães, ndr). Non tutti devono seguire la strada tradizionale, ci sono molte strade che portano alla Nazionale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!