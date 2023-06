Dal ritiro della Nazionale tedesca Under 21 di Prato allo Stelvio, il giovane difensore Yann Aurel Bisseck si espone per la prima volta in maniera diretta sulle voci di mercato che lo stanno coinvolgendo. Non negando il suo stupore per come l'interesse intorno a lui sia montato così vertiginosamente con l'Inter in primissima fila per aggiudicarselo: "La maggior parte delle volte durante la finestra di trasferimento, mi chiedevo dove potevo andare, se ci fosse ancora una buona opzione per me. Ora sta venendo fuori l'altra faccia della medaglia: sembra che abbia l'imbarazzo della scelta, onestamente mi sto divertendo un po'. Se mi fosse stato detto quando sono andato all'Aarhus che avrei avuto questa possibilità a un certo punto, non l'avrei mai pensato possibile.

Ma ora sto dicendo: se i responsabili di un club mi vedono e valutano e si fidano di me per fare un passo del genere e andare in una grande d'Europa, perché non dovrei fidarmi di me stesso per farlo? Ma so che non posso perdere la testa. Il passo successivo è molto importante per me, la prospettiva sportiva è assolutamente fondamentale".