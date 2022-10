Fino alle 10:30 di martedì 25 sarà attiva un'opzione speciale per avere i biglietti di Inter-Napoli, gara che si giocherà il prossimo 4 gennaio alla ripresa del campionato post-Mondiali in Qatar: la vendita sarà dedicata in esclusiva per 24 ore a tutti i titolari di carta Mastercard, che sarà l’unico metodo di pagamento disponibile. Da domani, invece, scatterà la vendita libera dei tagliandi.