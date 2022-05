Nicola Berti resta ottimista riguardo alla corsa scudetto. "Mezzo scudetto sul petto dei milanisti? Se così fosse, l’altra metà sarebbe su quello degli interisti. Diciamo che il Milan è favorito, ma domenica fa visita alla fatal Verona quindi", risponde con la consueta ironia al Corriere della Sera. "Il Milan ha anche un pareggio a disposizione, ma fra due turni affronterà l’Atalanta. Ci sarà da combattere, per tutti, anche per l’Inter che dopo l’Empoli incontrerà il Cagliari in lotta per non retrocedere. Cos’ha l’Inter in più? Si è visto nel derby di ritorno di Coppa Italia, 3-0. E poi anche in quello perso a febbraio avevamo mostrato un gioco migliore. Certo, ora non dipende più da noi, che possiamo solo gufacchiare".