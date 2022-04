Nella Top 11 scelta da Nicola Berti ci sono anche Giacinto Facchetti, Nicolò Barella e Ronaldo il Fenomeno. L'ex centrocampista dell'Inter spiega le sue scelte ai microfoni di Sport Week, partendo dalla bandiera nerazzurra: "Ha fatto la storia della mia Inter e del calcio mondiale. Era l'eleganza fatta a persona e aveva una corsa prorompente".

Berti loda poi le doti di Barella, da molti individuato come un suo erede: "È uno e trino. Per caratteristiche fisiche e tecniche racchiude tre giocatori in uno: il sottoscritto Nicola Berti per la corsa, Lothar Matthaus per le geometrie e bravura nel rompere il gioco avversario, Dejan Stankovic per la capacità di inserirsi in attacco e per il tiro. Tre grandi interisti, proprio come lui".